Фінансові новини
- |
- 07.03.25
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина підтримує ініціативу щодо якнайшвидшого припинення вогню й атак у повітрі та на морі у війні РФ проти України - Ердоган
14:42 07.03.2025 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вказав, що для досягнення справедливого, міцного і гідного миру між РФ і Україною необхідний "твердий дипломатичний фундамент, на основі якого протиборчі сторони сядуть за стіл переговорів", повідомляє агентство Anadolu.
"Туреччина підтримує ініціативу щодо якнайшвидшого припинення вогню й атак у повітрі та на морі в конфлікті РФ і України як захід зміцнення довіри між сторонами", - заявив Ердоган під час виступу на "Зустрічі лідерів країн-однодумців".
Також Ердоган наголосив на тому, що в Анкарі не бачать жодних підстав для невключення Туреччини до програм ЄС із закупівлі оборонної продукції та реконструкції України. "Для Туреччини важливим є включення в такі механізми, як Європейський фонд миру, мета якого - відновлення і відродження України", - заявив він.
"Спільне з Туреччиною планування всіх кроків, що стосуються європейської безпеки, відповідатиме нашим спільним інтересам",- зазначив турецький лідер.
Раніше повідомлялось, що Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО після США, відкрита для надання військ миротворчим силам в Україні, повідомляє Bloomberg з посиленням на людей, обізнаних з цим питанням. При цьому Туреччина не має наміру бути частиною жодної миротворчої місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій і підготовки щодо її формування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%
|Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків
|Екстрений саміт ЄС щодо України: 26 проти одного
|Трамп каже, що досягнув «значного прогресу з Україною і Росією» в останні дні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Великобританія продовжуватиме надавати Україні розвіддані
|ЗМІ: міністр оборони Франції збирає колег з ключових країн на зустріч щодо України
|Умєров та Каллас в Брюсселі обговорили можливі механізми фінансування оборони України
|Туреччина підтримує ініціативу щодо якнайшвидшого припинення вогню й атак у повітрі та на морі у війні РФ проти України - Ердоган
|Перші добровольці за програмою «Контракт 18-24» вже отримали виплати
|КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%
Бізнес
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор
|Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
|Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність
|Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів
|В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину
|Продажі Tesla в Німеччині впали на 76%: Маск розлютив виборців
|Суд відхилив вимогу Маска заборонити OpenAI стати комерційною організацією