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Перші добровольці за програмою «Контракт 18-24» вже отримали виплати
В Україні з початку лютого почав діяти проект, у рамках якого громадяни віком від 18 до 24 років зможуть підписати контракт і приєднається до Сил оборони. Перші добровольці вже отримали виплати від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Перші добровольці, які прийшли у військо за програмою "Контракт 18-24", вже отримали перші виплати", - сказано у повідомленні.
Як пояснили у Генштабі, цей проект про гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО, соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.
Також після року служби зможете виїхати за кордон, здобути вищу освіту безкоштовно та взяти іпотеку під 0%.
Спецконтракт для молоді 18-24 років
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Міністерство оборони готує спеціальний контракт, щоб залучити до армії українців 18-24 років. За його словами, це не мобілізація, а контрактна пропозиція.
Зеленський розповів, що "мотиваційний контракт" передбачатиме можливість безкоштовної освіти, пільгових кредитів для придбання житла. Такий контракт буде укладатися на один рік.
За даними Міноборони, в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - під час служби. При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.
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