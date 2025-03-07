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АНАЛІТИКА

Зеленський відвідає ПАР у квітні - ЗМІ

 

Президент України Володимир Зеленський відвіває 10 квітня Південно-Африканську Республіку та проведе переговори з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, повідомляє Bloomberg.

"Цей візит є продовженням поточних зустрічей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною", - сказав речник президента ПАР Вінсент Магвенья.

Як пише видання, Південна Африка зайняла позаблокову позицію в ситуації між Росією та Україною, та Рамафоса раніше просував цю позицію як засіб, що допоможе покласти край війні. Ініціатива шести африканських країн на чолі з Рамафосою два роки тому, спрямована на припинення воєнних дій, не принесла жодних результатів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ПАР
 

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