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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Венс займає жорсткішу позицію, ніж Трамп, у переговорах з Україною щодо копалин

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс схильний займати більш жорстку позицію в розмовах щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин, ніж президент Дональд Трамп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Європейські посадовці, знайомі з переговорами щодо подолання розколу між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та підписання ними запропонованої угоди про видобуток корисних копалин, заявили, що віцепрезидент часто займав більш жорстку позицію, ніж президент.

Його підхід контрастує з такими фігурами, як державний секретар Марко Рубіо, радник з питань національної безпеки Майк Волц і спецпредставник з питань Росії і України Кіт Келлог, які, як видається, займали більш помірковані позиції, зазначили посадовці.

Деякі європейські посадовці, які мали приватні зустрічі з Венсом, описують його взаємодію як професійну і менш відверто політичну, ніж його публічні виступи.

Цього тижня Венс знову викликав гнів, коли в інтерв'ю Fox News відкинув цінність будь-яких гарантій безпеки, які Україна може отримати "від якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років". Венс, який служив військовим кореспондентом морської піхоти США в Іраку, сказав, що було б "абсурдно нечесно" говорити, що він мав на увазі Велику Британію і Францію.

Проте офіційні особи з усього політичного спектра Великої Британії засудили ці коментарі, багато з них - посилаючись на те, що представники їхньої країни довго служили пліч-о-пліч з американцями в таких місцях, як Ірак і Афганістан.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп нібито хоче пов'язати підписання угоди з Україною про видобуток корисних копалин зі згодою Києва на якнайшвидше припинення вогню у війні з Росією, яка веде своє повномасштабне вторгнення понад три роки.
Ключові теги: США
 

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