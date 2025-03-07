Трамп хоче пов'язати угоду з Україною про ресурси з зобов'язанням припинити вогонь – Bloomberg

Європейським посадовцям повідомили, що президент США Дональд Трамп хоче пов'язати запропоновану американо-українську угоду щодо ресурсів з вимогами до Києва взяти на себе зобов'язання зі швидкого припинення вогню з Росією. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на анонімні поінформовані джерела.

За їх словами, Вашингтон дав зрозуміти, що Трамп хоче завершити угоду з Україною, укладення якої було призупинено після його суперечки з Володимиром Зеленським у Білому домі, за умови, що український лідер погодиться на "реальний шлях до перемир'я та переговорам з Москвою".

Співбесідники заявили, що ці додаткові умови є основною причиною, чому договір все ще не підписано, попри публічні заяви Трампа і Зеленського про те, що вони готові це зробити.

Деякі з джерел повідомили, що найближчими днями може відбутися зрушення стосовно угоди, й українські та американські чиновники можуть зустрітися у Саудівській Аравії, куди Зеленський має вирушити наступного тижня. Інші анонімні посадовці попередили, що позиція Штатів завжди може змінитися, оскільки Трамп часто змінює свою думку.

Білий дім не відповів на запит Bloomberg щодо коментаря.

Паралельно з вимогами до України американські посадовці вели переговори з Росією, заявив агенції один з неназваних чиновників, проте неясно, чи здійснюється який-небудь тиск на Москву, аби та сіла за стіл переговорів.

Декілька європейських посадовців заявили агенції, що за їхньою оцінкою кінцева мета диктатора Володимира Путіна захопити Україну не змінилася і йому не можна довіряти.

Як зазначає медіа, деякі європейські посадовці стурбовані тим, що прагнення Трампа до швидкого перемир'я без гарантій безпеки може нав'язати Києву погану угоду, а це може підірвати безпеку континенту.

Вони скептично ставляться до того, що Путін прийме введення західних миротворців до України, попри заяви Трампа, що він це зробить. Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров постійно заперечує таку можливість.

За словами посадовців, якщо Москва буде дотримуватися тієї ж позиції на будь-яких переговорах, тоді Трампу стане ясно, що саме російський диктатор не бажає йти на компроміс.

Чиновники додали, що основним страхом у цьому сценарії є те, що Трамп "просто піде, залишивши після себе крихке перемир'я, яке навряд чи втримається".