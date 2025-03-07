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Глава Пентагону заявив, що його «дуже надихають» останні сигнали з Києва
23:32 06.03.2025 |
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон "дуже надихають сигнали", які надходять з Києва щодо його прихильності до мирного процесу.
Про це, як пише "Європейська правда", Гегсет заявив у четвер у Вашингтоні на полях зустрічі з міністром оборони Британії, його цитує Sky News.
Відповідаючи на запитання, чи є рішення Дональда Трампа про припинення військової допомоги Україні остаточним, Гегсет сказав: "Як зазначив президент, це пауза. Саме те, про що він говорив від самого початку. Пауза - в очікуванні справжньої відданості шляху до миру".
Він додав, що Трамп "дуже уважно стежить" за тим, що Київ "говорить і робить щодо прихильності до мирного процесу".
"І нас дуже надихають ті сигнали, які ми бачимо. Зрештою, він (Трамп) прийме рішення", - додав Гегсет.
Нагадаємо, наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни.
Український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборони Рустем Умеров.
З боку США, за даними ЗМІ, будуть глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.
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