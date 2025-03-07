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АНАЛІТИКА

США шляхом обмеження підтримки України намагаються підштовхнути її сісти за стіл переговорів - Келлог

 

Рішення президента США Дональда Трампа призупинити допомогу та обмін розвідданими з Україною - це "поштовх", щоб змусити Київ "брати участь у дипломатичній діяльності", заявив спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог.

"Я вважаю, що поштовх полягає в тому, щоб змусити їх брати участь у дипломатичній діяльності", - сказав Келлог на дискусії Ради з міжнародних відносин "Забезпечення майбутнього України", відповідаючи на питання щодо впливу рішення США припинити обмін розвідданими з Україною.

"Суть полягає в тому, що це примусова функція, щоб посадити їх до столу перемовин", - пояснив Келлог.

"Якщо дуже відверто, вони самі на себе це накликали, я маю на увазі українців", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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