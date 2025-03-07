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Україна має підписати угоду про корисні копалини, щоб США відновили допомогу, – Келлог
22:57 06.03.2025 |
У
країна має підписати угоду про корисні копалини, щоб США відновили військову допомогу, вважає спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог.
"Причиною його (президента України Володимира Зеленського - ІФ-У) приїзду до Білого дому було підписання документа, який мав би сказати, що ми рухаємося вперед. Він не був підписаний. Моя думка і моє особисте переконання полягає в тому, що ви не рухаєтеся вперед, поки не отримаєте підписаний документ, і крапка", - сказав Келлог під час дискусії Ради з міжнародних відносин "Забезпечення майбутнього України".
Відповідаючи, на уточнююче запитання журналіста про те, що Зеленський публічно пропонує підписати угоду, Келлог сказав, що "є різниця між тим, щоб запропонувати і зробити це".
Водночас спецпредставник Трампа зауважив, що саме президент США буде вирішувати чи буде досить для відновлення американської допомоги України саме підписання угоди.
"Я не президент... Я не отримав жодного голосу колегії виборщиків. Це залежить від президента. І він головнокомандувач, і він президент. Я б ніколи, ніколи не говорив за президента", - наголосив Келлог.
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