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АНАЛІТИКА

Україна має підписати угоду про корисні копалини, щоб США відновили допомогу, – Келлог

У

 

країна має підписати угоду про корисні копалини, щоб США відновили військову допомогу, вважає спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог.

"Причиною його (президента України Володимира Зеленського - ІФ-У) приїзду до Білого дому було підписання документа, який мав би сказати, що ми рухаємося вперед. Він не був підписаний. Моя думка і моє особисте переконання полягає в тому, що ви не рухаєтеся вперед, поки не отримаєте підписаний документ, і крапка", - сказав Келлог під час дискусії Ради з міжнародних відносин "Забезпечення майбутнього України".

Відповідаючи, на уточнююче запитання журналіста про те, що Зеленський публічно пропонує підписати угоду, Келлог сказав, що "є різниця між тим, щоб запропонувати і зробити це".

Водночас спецпредставник Трампа зауважив, що саме президент США буде вирішувати чи буде досить для відновлення американської допомоги України саме підписання угоди.

"Я не президент... Я не отримав жодного голосу колегії виборщиків. Це залежить від президента. І він головнокомандувач, і він президент. Я б ніколи, ніколи не говорив за президента", - наголосив Келлог.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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