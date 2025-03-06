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Артур Еш
Келлог: Трамп хоче перезавантажити відносини з Росією
18:49 06.03.2025 |
Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що новий підхід адміністрації Дональда Трампа щодо РФ передбачає потребу перезавантаження відносин.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог сказав у своїй доповіді щодо шляхів завершення війни в Україні на дискусії Ради з міжнародних відносин.
"Існує також ширша стратегія у підході президента Трампа щодо цієї війни. Вона полягає в усвідомленні того, що США повинні перезавантажити відносини з Росією... Продовження ізоляції та відсутність взаємодії з росіянами у той час, як війна в Україні триває, більше не є життєздатною чи сталою стратегією", - заявив він.
За словами Келлога, причинами зміни підходу США є людські втрати у цій війні; потреба перезавантажити відносини з Росією, щоб забезпечити національні інтереси США; потреба зупинити залучення США до "непотрібної проксі-війни".
"Тож що ми бачимо зараз і що будемо бачити, це негайні зусилля адміністрації Трампа посадити дві сторони за стіл, щоб домогтися мирного врегулювання", - заявив Келлог, додавши, що для цього адміністрація буде тиснути на дві сторони.
Говорячи про тиск на Росію, він згадав про чинні санкції проти "тіньового флоту" РФ, який транспортує російську нафту.
Келлог також сказав, що вилучення російських заморожених активів для відновлення України та максимальний тиск на російську енергетику є одними з інструментів, які Трамп може використати для тиску на РФ.
Келлог також сказав, що сварка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулого тижня у Білому домі сталась через "різні цілі" двох лідерів у російсько-українській війні.
Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.
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|Келлог: Трамп хоче перезавантажити відносини з Росією
"Існує також ширша стратегія у підході президента Трампа щодо цієї війни. Вона полягає в усвідомленні того, що США повинні перезавантажити відносини з Росією... Продовження ізоляції та відсутність взаємодії з росіянами у той час, як війна в Україні триває, більше не є життєздатною чи сталою стратегією", - Келлог.
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