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АНАЛІТИКА

Прем'єр Бельгії: Боєздатні F-16, ймовірно, можуть бути поставлені в Україну вже наступного року

 

Прем'єр-міністр Бельгії Барто де Вевер не виключає, що країна цього року поставить в Україну літаки F-16 на запчастини, та ймовірно, боєздатні F-16 можуть бути поставлені вже 2026 року.

"Ми поставимо F-16. З цим є затримка, тому що є затримка з постачанням F-35 через технічні проблеми, тому трохи зсувається назад", - сказав він перед початком позачергового саміту ЄС у четвер у Брюсселі.

Вевер також прокоментував заяви у деяких ЗМІ, що Бельгія начебто не поставить F-16 до 2028 року.

"Ми зробимо це якомога швидше. Ми вже готуємо пілотів. Є також механіки. Ми забезпечимо запасними частинами. І я не виключаю, що F-16 поїдуть в Україну цього року, але це буде скоріше для запасних частин. Але наступного року ми також поставимо літаки, які будуть готові до експлуатації", - заявив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Бельгія
 

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