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Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» може відбутися в кінці березня - на початку квітня - Пісторіус
17:47 06.03.2025 |
Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться в кінці березня - на початку квітня, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
На пресконференції за результатами переговорів із українським колегою Рустемом Умєровим в четвер в Берліні Пісторіус сказав, що наступного тижня планується зустріч "Групи п'яти" в Парижі.
"І там буде вирішено, коли відбудеться засідання UDCG. Ймовірно, це заплановано на кінець березня, найпізніше на перший тиждень квітня", - заявив міністр.
Пісторіус підкреслив, що для кооринації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".
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