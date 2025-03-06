Фінансові новини
- |
- 06.03.25
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія уклала угоду на постачання сучасних ударних дронів Україні
16:29 06.03.2025 |
Велика Британія оголосила про укладання угоди з англо-американською оборонною технологічною компанією Anduril, яка дозволить українським Збройним силам отримати більш досконалі ударні безпілотники для протидії російській агресії в Чорному морі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву британського уряду.
Угода була узгоджена напередодні зустрічі британського міністра оборони Джона Гілі з його американським колегою Пітом Гегсетом у Пентагоні.
Нові контракти на загальну суму майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів передбачають постачання компанією Anduril новітніх безпілотників Altius 600m і Altius 700m, які призначені для моніторингу місцевості перед завданням удару по цілях.
"Ми сповнені рішучості домогтися безпечного і міцного миру в Україні, а це означає, що Україна повинна зайняти максимально сильну позицію, щоб запобігти будь-якому поверненню російської агресії", - сказав очільник оборонного відомства Британії.
Роботу з Anduril UK очолила компанія Defence Equipment & Support - закупівельний підрозділ МО - від імені керованого Великою Британією Міжнародного фонду для України (IFU).
Збройні сили України отримають безпілотники, пускові установки і запасні частини в найближчі місяці.
Напередодні стало відомо, що уряд Латвії виділив 10 млн євро на виробництво українських безпілотників.
Повідомляли також, що Норвегія також оголосила про приєднання до "коаліції дронів".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк України очікувано підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5%
ТОП-НОВИНИ
|США руйнують світовий порядок – Залужний
|ЗМІ: Туреччина підтвердила готовність спрямувати війська в Україну «в разі потреби»
|Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухій кут - Рубіо
|Канада готова відправити в Україну своїх миротворців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Британія уклала угоду на постачання сучасних ударних дронів Україні
|У Китаї заявили, що умови миру в Україні не можуть визначати тільки Росія і США
|Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантії на 2 млрд євро на відновлення України
|Адміністрація Трампа позбавить легального статусу 240 тисяч українських біженців, їх можуть депортувати, – Reuters
|США руйнують світовий порядок – Залужний
|ЗМІ: Туреччина підтвердила готовність спрямувати війська в Україну «в разі потреби»
Бізнес
|Суд відхилив вимогу Маска заборонити OpenAI стати комерційною організацією
|Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії на виробництво чипів
|Ноутбуки з чипами Intel Panther Lake можуть з'явитися тільки в 2026 році
|Eutelsat майже потроїла свою вартість на тлі можливого переходу України з Starlink на OneWeb
|ЗМІ: Сінгапур заарештував підозрюваних у контрабанді чипів Nvidia в Китай
|Українська компанія DroneUA починає постачання роботів для NASA
|Експорт IT-послуг з України впав на 3,7% і досяг найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення