Британія уклала угоду на постачання сучасних ударних дронів Україні

Велика Британія оголосила про укладання угоди з англо-американською оборонною технологічною компанією Anduril, яка дозволить українським Збройним силам отримати більш досконалі ударні безпілотники для протидії російській агресії в Чорному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву британського уряду.

Угода була узгоджена напередодні зустрічі британського міністра оборони Джона Гілі з його американським колегою Пітом Гегсетом у Пентагоні.

Нові контракти на загальну суму майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів передбачають постачання компанією Anduril новітніх безпілотників Altius 600m і Altius 700m, які призначені для моніторингу місцевості перед завданням удару по цілях.

"Ми сповнені рішучості домогтися безпечного і міцного миру в Україні, а це означає, що Україна повинна зайняти максимально сильну позицію, щоб запобігти будь-якому поверненню російської агресії", - сказав очільник оборонного відомства Британії.

Роботу з Anduril UK очолила компанія Defence Equipment & Support - закупівельний підрозділ МО - від імені керованого Великою Британією Міжнародного фонду для України (IFU).

Збройні сили України отримають безпілотники, пускові установки і запасні частини в найближчі місяці.

Напередодні стало відомо, що уряд Латвії виділив 10 млн євро на виробництво українських безпілотників.

Повідомляли також, що Норвегія також оголосила про приєднання до "коаліції дронів".