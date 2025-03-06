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АНАЛІТИКА

У Китаї заявили, що умови миру в Україні не можуть визначати тільки Росія і США

 

Європа й Україна мають брати участь у мирному процесі нарівні з Росією і США. Умови для миру не можуть визначати тільки Москва і Вашингтон.

Про це заявив спеціальний представник Китаю з європейських справ Лу Шає, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SMCP.

За словами китайського дипломата, він "приголомшений" тим, як президент США Дональд Трамп обходиться зі своїми союзниками в Європі.

"Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа проводить нахабну і владну політику щодо Європи, поводячись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейського погляду, це жахає", - додав Лу Шає.

На його думку, європейські країни "повинні замислитися" і порівняти політику Трампа з політикою Китаю. Оскільки "дипломатичний підхід Китаю робить наголос на мир, дружбу, добру волю і безпрограшну співпрацю".

Він привітав дискусії між США і Росією, спрямовані на врегулювання війни Росії проти України, але наголосив, що будь-який мирний процес повинен передбачати визнання і участь усіх зацікавлених сторін, включно з європейськими державами.

"Різні пропоновані рішення мають бути предметом рівного обговорення, а не диктуватися обраними", - звернув увагу дипломат.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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