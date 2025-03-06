Адміністрація Трампа позбавить легального статусу 240 тисяч українських біженців, їх можуть депортувати, – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 000 українців, які втекли від конфлікту з Росією, що потенційно загрожуватиме їм прискореною депортацією.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця в адміністрації Трампа та та три поінформовані джерела.

За даними співрозмовників видання, влада США може вдатися до такого кроку вже у квітні.

Він не пов'язаний з публічним конфліктом Трампа із президентом України Володимиром Зеленським минулої п'ятниці і є частиною ширших зусиль американської влади щодо позбавлення правового статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволили в'їхати до США за тимчасовими гуманітарними програмами, запущеними під час адміністрації Байдена. Виконавчий наказ Трампа, виданий 20 січня, доручив припинити всі такі програми.

У межах нової політики адміністрація нового президента США планує скасувати дозвіл на проживання у США для приблизно 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців уже цього місяця, заявив офіційний представник Трампа та одне з джерел агентства.

Мігранти, позбавлені офіційного статусу, можуть зіткнутися з процедурою прискореної депортації, незалежно від тривалості їх легального перебування у США, згідно з внутрішнім електронним листом Міграційної та митної служби США (ICE), який отримав Reuters.