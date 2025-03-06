Лідери ЄС спробують обійти вето Угорщини на військові витрати та допомогу Україні - Bloomberg

Лідери країн ЄС, які зберуться на екстрений саміт 6 березня, щоб обговорити збільшення оборонних витрат і допомогу Україні, спробують обійти вето Угорщини, яка виступає проти.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

За словами офіційних осіб, ЄС вже вживає заходів, щоб обійти позицію Будапешта, оскільки прагне зберегти підтримку України в боротьбі з російською агресією та наростити європейську оборонну промисловість. Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що існують плани щодо формування партнерства між країнами, яке може обійти будь-яку внутрішню опозицію.

Кілька ініціатив, оголошених цього тижня президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, не потребують підтримки всіх держав-членів. Вони включають 150 млрд євро у вигляді нових позик і надання державам-членам більшого фінансового простору для маневру при витратах на оборону.

Але чиновники і дипломати кажуть, що масштаби проблеми, з якою стикається Європа, вимагають від неї радикальніших заходів, і що обговорення перейде до більшого пакета. Одним зі способів було б залучити ще сотні мільярдів за рахунок спільного боргу, проти чого Орбан виступав відтоді, як неохоче погодився на це під час пандемії COVID. Для цього було потрібне одноголосне рішення.

Пошук способу впоратися з Орбаном «стає екзистенціальним для ЄС», - заявила Катажина Писарська, голова Варшавської конференції з безпеки. «Те, чого я очікую найближчими тижнями, - це спроба обійти Угорщину за допомогою тіснішої співпраці та схем на кшталт коаліції охочих», - сказала вона.

Поспіх з виділенням коштів почався після того, як президент США Дональд Трамп зупинив допомогу Україні цього тижня. Це спонукало країни по всій Європі терміново переглянути свої бюджети у спосіб, знайомий за європейською борговою кризою і пандемією COVID, з Німеччиною на чолі, пише видання.

Орбан, який виступає проти надання Україні зброї для її захисту і гарантій безпеки для стримування Росії в майбутньому, став єдиним лідером ЄС, який повністю підтримав нову адміністрацію США.

Угорщина була єдиною європейською країною, яка проголосувала разом зі США проти резолюції ООН, що засуджує Росію за вторгнення в Україну. Орбан також привітав Трампа після суперечки з Президентом Володимиром Зеленський в Білому домі 28 лютого.

Під час закритого обговорення посланців ЄС 4 березня Угорщина поставила під сумнів плани фінансування, висловивши фундаментальну стурбованість щодо можливості спільного запозичення, повідомили обізнані джерела. Орбан дав зрозуміти, що готовий накласти вето на спільну заяву на надзвичайному саміті 6 березня.

Одним із найскладніших завдань буде знайти спосіб обійти опозицію Угорщини, сказав представник європейського уряду.

За словами дипломата ЄС, голова Європейської Ради Антоніу Коша спробує знайти консенсус з Орбаном під час саміту 6 березня, але якщо це не вдасться, блок зосередиться на способах обійти його, а не на суперечках до ранку.

Тим часом основним варіантом підтримки України є робота групи держав-членів ЄС разом із Великою Британією над пакетом безпекових гарантій, що дадуть змогу забезпечити збереження будь-якої мирної угоди між Києвом і Москвою.

«Я думаю, що коаліція охочих - це саме те, що нам потрібно, щоб обійти деякі перешкоди на шляху ухвалення рішень на основі консенсусу в Європейському Союзі там, де це необхідно», - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Усе це може просто відтермінувати на кілька місяців вирішальний момент, коли блок повинен буде відновити санкції проти Росії, включно із заморожуванням активів російського центрального банку і безліччю фінансових, торговельних і енергетичних обмежень, йдеться у публікації.

Орбан неодноразово заявляв, що хоче скасування санкцій, і, найімовірніше, він знову наполягатиме на цьому, особливо якщо з'являться ознаки того, що США готові пом'якшити деякі зі своїх санкцій.

Чиновники ЄС уже думають про способи збереження санкцій за допомогою заходів, що вимагають більшості голосів, або ініціатив на рівні держав-членів, якщо Орбан спробує їх заблокувати. Але це буде нелегко, оскільки законодавство засноване на одностайності, вказує видання.

Зрозуміло, що Брюсселю необхідно переглянути те, як він формулює зовнішню політику, вважає Писарська. «У ЄС давно назріла необхідність усвідомити, що нинішня система застаріла і не дозволяє реагувати з необхідною терміновістю», - сказала вона.