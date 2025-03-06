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Тимошенко і Порошенко відреагували на чутки про «таємні розмови» з командою Трампа
13:11 06.03.2025 |
Чотири високопосадовці з оточення президента США Дональда Трампа таємно зустрілися з лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко, а також із членами партії колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність", пише видання Politico. Тим часом сама Тимошенко заявила, що доки в Україні йде війна, про вибори "не може бути й мови".
За інформацією видання, сторони обговорювали, чи може Україна провести президентські вибори до початку всеосяжних мирних переговорів. Проведення виборів у країні відкладають через бойові дії та воєнний стан.
Як кажуть співрозмовники газети, в оточенні Трампа розраховують на те, що чинний президент Володимир Зеленський не зможе перемогти на виборах через втому від війни та рівень корупції в Україні.
Politico пише, що, на думку прихильників Трампа, Тимошенко та Порошенко будуть з більшою готовністю йти на компроміси.
У середині лютого Дональд Трамп назвав українського президента Зеленського "диктатором без виборів" (щоправда, потім заявив, що не може повірити, що таке говорив).
Журналісти Politico стверджують, що представники Трампа пропонують Зеленському подати у відставку, якщо він повністю не підтримає план США щодо якнайшвидшого припинення війни.
Як зазначає Politico, ідею проведення президентських виборів в Україні зараз також просуває Кремль.
Реакція Тимошенко
Тим часом Юлія Тимошенко опублікувала допис фейсбуці, у якому зазначила, що про вибори в Україні, доки триває війна, "не може бути й мови".
"Команда "Батьківщини" веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру", - написала Тимошенко.
"До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови", - додала вона.
"Україна, і про це чітко сказав Президент Зеленський, готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством Президента Трампа", - також написала Тимошенко.
Юлія Тимошенко ще на початку січня 2024 року у Парижі мала розмову з Кітом Келлогом, який згодом став посланцем Трампа з питань війни в Україні. На початку лютого Тимошенко також їздила до Вашингтону на молитовний сніданок президента США, де була серед сотень інших гостей.
Показово, що Юлія Тимошенко на першому молитовному сніданку Дональда Трампа в 2017 мали з ним невелику розмову - одна з перших серед українських політиків.
Реакція Порошенка
Сам Петро Порошенко теж відреагував на статтю.
Він заявив, що його команда публічно і прозоро працює з американськими партнерами, маючи на меті збереження двопартійної підтримки України.
"Неодноразово пропонували скоординувати з владою ці зустрічі аж до запрошення на них посла. Ми так само неодноразово публічно говорили про відсутність комунікації у владної команди з американською адміністрацією, що створює ризик для держави", - написав Порошенко.
Суть розмов, за словами Порошенка, завжди зводилася до двох принципів - безпека передусім та мир через силу.
"Наша команда завжди була і є категорично проти виборів під час війни. На відміну від влади, яка забираючи гроші від армії, намагається купувати голоси виборців, а також неконституційними і позасудовими санкціями усуває політичних опонентів, що є політично мотивованим переслідуванням і сценарієм підготовки до виборів", - заявив лідер ЄС.
За його словами, вибори можливі тільки після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України.
"Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу".
При цьому у команді Петра Порошенка розповіли ВВС Україна, що багато інформації у статті щодо можливих виборів та ситуації в парламенті може бути "пересмикуванням та маніпуляцією". Але деталей зустрічей з представниками Трампа не уточнили.
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