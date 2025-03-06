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Держсекретар США бачить готовність Кремля говорити про мир та проблему у позиції України
12:51 06.03.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що із взаємодій з Росією американська сторона отримала враження, що у Кремлі готові обговорювати умови завершення російсько-української війни, тоді як Україна поводиться так, ніби "не зацікавлена у мирі".
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі Fox News, транскрипт якого опублікувала і пресслужба Держдепу.
Рубіо запитали, яке його враження після перемовин з росіянами стосовно їхньої готовності починати переговорний процес для завершення російсько-української війни.
"Ми зустрічалися з ними два тижні тому, і суть нашої зустрічі була дуже проста - ви зацікавлені говорити про завершення цієї війни чи ні? Бо не можна якось суттєво змінити наші відносити доти, доки ця війна триває. Їхня відповідь була, що вони зацікавлені говорити про це. Тепер ми маємо робити наступні кроки. Важко робити наступні кроки, коли інша сторона конфлікту каже, що вони взагалі не зацікавлені у мирі, а саме такий меседж пролунав", - заявив Марко Рубіо.
"Сподіваюсь, це виправляється... І тоді, думаю, це відкриє двері до розмірковувань, чи це можливо", - додав він.
У цьому ж інтерв'ю Рубіо назвав російсько-українську війну "проксі-війною між ядерними державами", що "зайшла у глухий кут"
Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.
5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. Неофіційно повідомляють, що цей крок Вашингтона посилив тривогу серед союзників у НАТО щодо того, чи можна далі довіряти США.
Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.
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