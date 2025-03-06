Нідерланди обговорюють виділення 3,5 млрд євро на підтримку України у 2026 році

У Нідерландах почалась дискусія про виділення на підтримку України у 2026 році близько 3,5 млрд євро.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

На дебатах у парламенті прем'єр-міністр Дік Схооф заявив, що на допомогу Україні у 2026 році планують виділити приблизно 3,5 млрд євро, продовжуючи політику попередніх років. На цей час загальна сума допомоги від Нідерландів сягає вже близько 5,8 млрд євро.

Всередині коаліції ще немає повної згоди. Зокрема, лідер Партії свободи Герт Вілдерс заявив, що його політсила погодиться на виділення такої суми за умови, що будуть також кроки для зниження вартості продуктового кошика і комунальних платежів для звичайних громадян.

Дискусія щодо допомоги Україні пов'язана з наближенням перемовин про весняний меморандум у коаліції. Партія свободи і Фермерсько-громадянський рух наполягають, що більші інвестиції в безпеку й оборону не мають відбуватися за рахунок зниження споживчої спроможності споживачів.

У цьому контексті говорять і про використання заморожених російських активів.

Також Схооф на обговоренні заявив, що збереження миру в Європі неможливе без військової потужності США, тому уряд зосереджений на поліпшенні відносин з президентом Дональдом Трампом.