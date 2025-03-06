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АНАЛІТИКА

Українська армія отримає нові швидкісні дрони-камікадзе NORD

09:03 06.03.2025 |

Політика

Українська армія отримає нові швидкісні дрони-камікадзе NORD

 

Міноборони допустило до використання у ЗСУ нові безпілотні авіаційні комплекси NORD, розроблені в Україні. Вони відзначаються маневровістю, стійкістю до радіоелектронної боротьби та високою швидкістю.

Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки пояснило, що безпілотники NORD - це компактні літальні апарати з удосконаленою системою управління. Вони забезпечують надійний зв'язок між оператором і дроном навіть в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби противника.

Дрони мають карбонові рами різних типорозмірів та можуть нести бойове навантаження у кілька кілограмів. А максимальна швидкість польоту NORD - до 150 км/год.
За матеріалами: gagadget.com
 

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