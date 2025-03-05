Прем'єр Британії наполягає на гарантіях безпеки в угоді щодо припинення війни

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наполягає, що будь-яка мирна угода у війні РФ проти України має містити гарантії безпеки на випадок повторного нападу путінської Росії.

Про це він сказав, відповідаючи на питання депутатів парламенту, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Стармер наполягав на необхідності забезпечення "тривалого миру" в Україні.

"Весь сенс забезпечення тривалого миру - і того, щоб будь-яка угода, якщо вона буде укладена, була захищена, - полягає в тому, щоб уникнути конфлікту, забезпечити, щоб у нас дійсно був мир", - сказав він.

"Шлях до миру - це забезпечення гарантій для будь-якої угоди, тому що найбільший ризик виникнення конфлікту - це коли Путін вважає, що він може порушити будь-яку угоду, яка може бути досягнута", - наголосив прем'єр Британії.

Стармера також опосередковано запитали про повідомлення про те, що США обмежують обмін розвідувальною інформацією щодо України, і він не відповів на це питання прямо.

"Я завжди чітко заявляв, що ми повинні забезпечити, щоб США, Британія, Європа і Україна працювали разом, але ми не повинні обирати між США і Європою", - сказав натомість він.

Як повідомлялося, під час позачергового засідання Європейської ради 6 березня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу розпочнуть роботу над формулюванням концепції гарантій безпеки від ЄС для України після можливого завершення воєнних дій, яка включає в себе розміщення на території України європейських військових.

Після дипломатичного вибуху в Білому домі 28 лютого європейські союзники ведуть переговори про плани підтримки України, одночасно підштовхуючи Зеленського до спроб налагодити відносини з Трампом. Європейські лідери та Зеленський заявили, що американські гарантії безпеки для Києва є критично важливими для будь-якої мирної угоди.