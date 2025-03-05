Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єр Британії наполягає на гарантіях безпеки в угоді щодо припинення війни

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наполягає, що будь-яка мирна угода у війні РФ проти України має містити гарантії безпеки на випадок повторного нападу путінської Росії.

Про це він сказав, відповідаючи на питання депутатів парламенту, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Стармер наполягав на необхідності забезпечення "тривалого миру" в Україні.

"Весь сенс забезпечення тривалого миру - і того, щоб будь-яка угода, якщо вона буде укладена, була захищена, - полягає в тому, щоб уникнути конфлікту, забезпечити, щоб у нас дійсно був мир", - сказав він.

"Шлях до миру - це забезпечення гарантій для будь-якої угоди, тому що найбільший ризик виникнення конфлікту - це коли Путін вважає, що він може порушити будь-яку угоду, яка може бути досягнута", - наголосив прем'єр Британії.

Стармера також опосередковано запитали про повідомлення про те, що США обмежують обмін розвідувальною інформацією щодо України, і він не відповів на це питання прямо.

"Я завжди чітко заявляв, що ми повинні забезпечити, щоб США, Британія, Європа і Україна працювали разом, але ми не повинні обирати між США і Європою", - сказав натомість він.

Як повідомлялося, під час позачергового засідання Європейської ради 6 березня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу розпочнуть роботу над формулюванням концепції гарантій безпеки від ЄС для України після можливого завершення воєнних дій, яка включає в себе розміщення на території України європейських військових.

Після дипломатичного вибуху в Білому домі 28 лютого європейські союзники ведуть переговори про плани підтримки України, одночасно підштовхуючи Зеленського до спроб налагодити відносини з Трампом. Європейські лідери та Зеленський заявили, що американські гарантії безпеки для Києва є критично важливими для будь-якої мирної угоди.

Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5782
  0,0129
 0,03
EUR
 1
 43,8775
  0,3358
 0,77

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1596  0,10 0,24 41,8046  0,08 0,20
EUR 43,5442  0,27 0,61 44,3567  0,35 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,21 0,52 41,4000  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес