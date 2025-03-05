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АНАЛІТИКА

Прем'єр Нідерландів обговорив із Зеленським інвестиційний пакет на EUR700 млн в БпЛА

 

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, з яким обговорив інвестиційний пакет на EUR700 млн в БпЛА.

"Важливо просто поговорити з президентом Зеленським про розвиток подій в Україні після зустрічі в Лондоні. Ми обговорювали серед іншого нідерландський інвестиційний пакет на EUR700 млн в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість", - написав Схоф у соцмережі Х у середу.

Він наголосив, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

"Тому я підкреслив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати політичну, військову, фінансову та моральну підтримку", - зазначив прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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