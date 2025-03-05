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АНАЛІТИКА

Директор ЦРУ підтвердив, що США призупинили передачу зброї та розвідданих Україні

 

Сполучені Штати Америки (США) призупинили поставку озброєння, а також обмін розвідувальними даними з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт кореспондента Білого дому Едварда Лоуренса, який цитує директора ЦРУ Джона Реткліффа.

Як відзначив Реткліфф, він "з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру".

Суперечка у Білому домі

28 лютого глава президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів Америки. Під час спільного виступу з головою Білого дому та віцепрезидентом Ді Венсом, між сторонами виникла напружена дискусія. Після цього американська сторона ухвалила рішення тимчасово зупинити надання підтримки Україні.

4 березня, Зеленський заявив, що Київ прагне якомога швидше розпочати переговорний процес для досягнення стабільного миру. Водночас Трамп висловив думку, що Російська Федерація (РФ) також нібито готова до припинення бойових дій.

Тим часом The Wall Street Journal (WSJ) пише, що готовності Зеленського до діалогу може бути недостатньо для відновлення надання допомоги з боку США.

Під час вчорашнього звернення президент України відзначив, що Київ й Європа вже найближчим часом підготують план для сталого миру. Зокрема він закликав до перемир'я в небі, на морі і в енергетиці.

Тим часом Daily Mail пише, що голова британського уряду Кір Стармер й президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати разом із Зеленським до США, щоб представити Трампу єдиний фронт щодо мирного плану.
 

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