Фінансові новини
- |
- 05.03.25
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Директор ЦРУ підтвердив, що США призупинили передачу зброї та розвідданих Україні
16:48 05.03.2025 |
Сполучені Штати Америки (США) призупинили поставку озброєння, а також обмін розвідувальними даними з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт кореспондента Білого дому Едварда Лоуренса, який цитує директора ЦРУ Джона Реткліффа.
Як відзначив Реткліфф, він "з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру".
Суперечка у Білому домі
28 лютого глава президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів Америки. Під час спільного виступу з головою Білого дому та віцепрезидентом Ді Венсом, між сторонами виникла напружена дискусія. Після цього американська сторона ухвалила рішення тимчасово зупинити надання підтримки Україні.
4 березня, Зеленський заявив, що Київ прагне якомога швидше розпочати переговорний процес для досягнення стабільного миру. Водночас Трамп висловив думку, що Російська Федерація (РФ) також нібито готова до припинення бойових дій.
Тим часом The Wall Street Journal (WSJ) пише, що готовності Зеленського до діалогу може бути недостатньо для відновлення надання допомоги з боку США.
Під час вчорашнього звернення президент України відзначив, що Київ й Європа вже найближчим часом підготують план для сталого миру. Зокрема він закликав до перемир'я в небі, на морі і в енергетиці.
Тим часом Daily Mail пише, що голова британського уряду Кір Стармер й президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати разом із Зеленським до США, щоб представити Трампу єдиний фронт щодо мирного плану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів, - Білий дім
ТОП-НОВИНИ
|Федоров анонсував появу дозволів на зброю у «Дії»
|Британський таблоїд стверджує, що США обмежили передачу розвіданих Україні
|Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня
|Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до мирних переговорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Британії наполягає на гарантіях безпеки в угоді щодо припинення війни
|Італія стала 37-ою країною Альясну стійкості МСБ
|Прем'єр Нідерландів обговорив із Зеленським інвестиційний пакет на EUR700 млн в БпЛА
|Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів, - Білий дім
|Директор ЦРУ підтвердив, що США призупинили передачу зброї та розвідданих Україні
|Японська агенція JICA в Україні хоче замінити USAID в енергетичних та інфраструктурних проєктах
Бізнес
|Найбільший у світі виробник чипів TSMC хоче інвестувати $100 мільярдів у виробництво в США
|У США друкуватимуть начиння для боєприпасів на 3D-принтері
|Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів
|Продажі Tesla в Скандинавії різко падають
|ЄС дасть автовиробникам додатково три роки для зниження викидів
|Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року
|Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць