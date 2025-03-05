Джерело: саміт ЄС почне предметне обговорення розміщення військових в Україні

Під час позачергового засідання Європейської ради 6 березня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу розпочнуть роботу над формулюванням концепції гарантій безпеки від ЄС для України після можливого завершення воєнних дій, яка включає в себе розміщення на території України європейських військових.

Про це кореспондентові "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив один з посадовців ЄС, обізнаний з підготовкою порядку денного саміту.

Лідери держав-членів Європейського Союзу 6 березня почнуть перше предметне спільне обговорення питання розміщення свого військового контингенту в Україні після закінчення війни або після початку перемир'я, уточнив європейський чиновник.

"Під час цього засідання Європейської ради розпочнеться предметна робота щодо гарантій безпеки від ЄС для України, яка включатиме планування можливості розміщення військових місій на території України", - заявив посадовець ЄС.

Він повідомив, що до цього моменту "дебати з цього приводу ще не відбулися", лише деякі держави ЄС висловлювали публічно своє бажання або небажання надіслати свої війська в Україну у рамках гарантій безпеки.

"Можливо, ще більше держав на саміті висловлять підтримку цієї ініціативи", - додав єврочиновник.

Тим не менш, за його словами, конкретне рішення щодо розміщення військ держав ЄС в Україні не може бути прийняте до того, як буде зрозумілий формат мирного врегулювання в Україні.

"Говорити про конкретні рішення передчасно. Ще не було припинення вогню, ще не підписана мирна угода. Політичний контекст постійно змінюється", - констатував співрозмовник "Європейської правди".

І нагадав, що як перший елемент надання гарантій безпеки Україні Євросоюз розглядає "надання підтримки збройним силам України, посилення українського війська, щоб у разі нової агресії вони могли захистити себе".

Остання теза є в найбільш свіжому варіанті проєкту висновків саміту Європейської ради 6 січня, повідомив європейський посадовець.

Варто зауважити, що саміт у Лондоні визначив підтримку ЗСУ "першим рівнем" гарантій безпеки України.

Тим часом Угорщина продовжує погрожувати заблокувати включення згадки про військову підтримку України до підсумкової заяви саміту ЄС 6 березня.

Тому в ЄС готуються, що проросійська група лідерів Євросоюзу може зірвати ключові рішення саміту цього тижня.