ЗМІ: Трамп має намір змінити «угоду про копалини» з Україною на «більшу та кращу»

Американська сторона має намір змінити положення так званої "угоди про копалини", яку мали підписати 28 лютого, оскільки президент США Дональд Трамп тепер прагне "кращої" угоди.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомляє CBS News.

За даними джерел, українські посадовці повідомили своїм американським колегам, що готові підписати угоду про видобуток корисних копалин через кілька днів після того, як початковий план підписання угоди в Білому домі зірвався під час гострої перепалки в Овальному кабінеті.

Міністр фінансів Скотт Бессент, який був одним з учасників переговорів із Зеленським щодо угоди, в ефірі CBS News у неділю відповідь на питання, чи економічна угода все ще залишається на столі переговорів, сказав "у цей час ні".

Численні джерела повідомили, що угода нібито ще не є остаточною, і її параметри можуть змінитися. За словами одного зі співрозмовників, знайомого з ходом перемовин, президент США зараз прагне "більшої, кращої угоди".

Представники адміністрації президента США повідомили CBS, що у вівторок у другій половині дня Трамп чи його головні радники не планували підписувати угоду, про що повідомляло агентство Reuters.

У вівторок Володимир Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду, та зазначив, що йому "прикро" через зустріч в Овальному кабінеті.

У понеділок Трамп дав зрозуміти, що його адміністрація залишається відкритою для підписання угоди.