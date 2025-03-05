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АНАЛІТИКА

Європа ніколи не погодиться на перемир’я без гарантій безпеки для України - Барро

 

Країни Європи не можуть пристати на «план капітуляції» України, тобто перемир'я без гарантій безпеки, оскільки на українській лінії фронту поставлений на карту й суверенітет самої Європи.

Про це міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у своєму виступі в Сенаті під час дебатів щодо України та європейської безпеки, передає кореспондентка Укрінформу.

«Те, чого ми прагнемо - це принцип мирного договору в належній і правильній формі, який враховує помилки минулого, зокрема Мінських угод, коли ми мали слабкість вірити, що надавши Путіну, так би мовити, перемир'я без будь-яких гарантій безпеки, зупинимо його. Фактом є те, що це перемир'я порушувалося 20 разів і ніяк не завадило Путіну розпочати повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року», - підкреслив Барро.

Він наголосив, що слід чітко розуміти різницю між мирною угодою і угодою про капітуляцію, на яку Європа не може погодитися.

«Оскільки зараз ідеться не лише про суверенітет України, суверенітет Європи також поставлений на карту на українській лінії фронту», - додав міністр.

Він також нагадав, що Путін у процесі розмов про потенційне перемир'я продовжуватиме розігрувати карту легітимності політичних лідерів України.

«Очікується, що Путін поставить під сумнів легітимність Володимира Зеленського, який, тим не менш, є героєм війни, чия легітимність була одноголосно підтверджена українським парламентом, який представляє інтереси свого народу», - сказав Барро.

За його словами, російський президент також неминуче вимагатиме «зміни режиму», як він робив це у випадку із Грузією, і, можливо, «незабаром у випадку з Молдовою».

На завершення Барро попросив деяких французьких депутатів не повторювати риторику Кремля, яка полягає в тому, що в усьому цьому винне НАТО та його розширення на Схід.

«НАТО - це оборонний альянс, і якщо війна в Україні почалася в 2014 році, то не тому, що НАТО наблизилося до кордонів Росії, і не тому, що НАТО намагалося просунутися на схід, а тому, що український народ був охоплений європейським прагненням, а Володимир Путін не хотів цього допустити», - пояснив міністр.
 

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