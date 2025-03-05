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АНАЛІТИКА

Німеччина планує виділити Україні додаткові 3 млрд євро допомоги, які заморозив Шольц

 

Переможець парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц заявив, що його країна виділить додаткову допомогу Україні у розмірі 3 млрд євро. Ці кошти були заморожені Олафом Шольцом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

За словами Мерца, він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом, який йде у відставку, для того, щоб розв'язати питання про додаткову військову допомогу для України.

Мерц розповів, що ця додаткова допомога становитиме понад 3 мільярди євро.

"Ми припускаємо, що кошти будуть виділені швидко", - сказав він.

Ці кошти були заплановані ще з минулого року, але були заморожені канцлером Олафом Шольцом.

Водночас консервативна і соціал-демократична партії Німеччини, які ведуть переговори про формування майбутнього уряду, заявили, що хочуть зробити безпрецедентні інвестиції в кілька сотень мільярдів євро для зміцнення оборони та економіки країни на тлі загрози розриву відносин зі Сполученими Штатами.

Допомога від Німеччини

Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. За результатами екзит-полу, партія Мерца виграла вибори: ХДС разом зі своєю баварською сестринською партією Християнським соціальним союзом (ХСС) набрала 29% голосів.

Раніше Мерц висловив свою позицію щодо України, закликаючи до участі Києва в мирних переговорах з Росією.

10 січня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року. До таких пакетів увійдуть, зокрема, системи ППО, танки та гаубиці.

При цьому того ж дня німецький тижневик Der Spiegel написав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто виступає проти виділення для України додаткової допомоги на 3 млрд євро.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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