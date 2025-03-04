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Макрон запросив Орбана обговорити Україну напередодні ключового саміту ЄС
17:30 04.03.2025 |
У середу прем'єр-міністр Віктор Орбан проведе переговори з президентом Франції в Парижі на запрошення Емманюеля Макрона, вони пройдуть напередодні важливого саміту ЄС щодо оборони.
Про це угорській інформаційній агенції MTI повідомили в департаменті комунікацій прем'єр-міністра, пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Головною темою переговорів Макрона та Орбана буде війна між Росією і Україною.
Як відомо, в неділю лідери або дипломатичні представники 18 країн зустрілися в Лондоні під керівництвом прем'єр-міністра Британії і президента Франції Макрона, щоб обговорити питання безпеки ЄС. Це сталося після запеклої словесної перепалки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у п'ятницю і подальшим повідомленням про те, що Америка припинить військову допомогу Україні.
Прем'єр-міністр Угорщини не був присутній на недільній зустрічі. Пізніше Орбан заявив, що Лондон вирішив продовжувати війну в Україні.
Європейські лідери відреагували на новину про призупинення військової допомоги Україні тим, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.
6 березня лідери ЄС зберуться на саміт, присвячений зміцненню оборони Європи.
Напередодні цього саміту Угорщина пригрозила заблокувати включення згадки про підтримку України до його підсумкової заяви.
Уряд Угорщини підтримав рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо призупинення всієї військової допомоги України.
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