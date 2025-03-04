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АНАЛІТИКА

Зеленський обговорив з Мерцем фінансову підтримку України та поставки систем ППО

 

Президент України Володимир Зеленський провів розмову Фридрихом Мерцем, лідером партії ХДС, яка перемогла на виборах до Бундестагу Німеччини. Були узгоджені позиції щодо підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Зеленського в мережі Х.

Як зазначив Зеленський, Україна високо цінує зусилля Німеччини щодо відновлення європейської безпеки та захисту життя в нашій країні.

"Ми пам'ятаємо, що Німеччина є лідером у постачанні систем протиповітряної оборони в Україну та відіграє вирішальну роль у забезпеченні нашої фінансової стабільності", - написав він.

Зеленський повідомив про домовленість Мерцем про подальшу співпрацю та контакти.

Фрідріх Мерц - німецький політик, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який після перемоги блоку ХДС/ХСС на парламентських виборах 23 лютого 2025 року має високі шанси стати новим канцлером Німеччини.

Мерц відомий своєю підтримкою України. Він був одним із перших німецьких політиків, які відвідали Київ після звільнення частини Київської області навесні 2022 року. Тоді він наголошував на необхідності постачання Україні зброї та наданні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Також Мерц висловлював підтримку вступу України до НАТО.

Його позиція щодо України залишається послідовною, він підтримує надання військової та політичної допомоги в умовах російської агресії. Очікується, що у разі обрання Мерца канцлером, Німеччина продовжить підтримувати Україну на міжнародній арені.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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