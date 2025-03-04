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ЄС ставить на паузу новий план допомоги Україні на 20 млрд євро через Угорщину – Politico
13:58 04.03.2025 |
Європейський Союз тимчасово зупинив розробку нового плану військової допомоги Україні на 20 млрд євро, оскільки Угорщина заблокувала його включення до порядку денного саміту. Про це повідомляє Politico.
Як зазначає видання, спочатку проєкт висновків саміту містив згадку про новий пакет військової допомоги, який запропонувала голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас. Однак у оновленій версії документа цей пункт був виключений.
Причиною такого рішення стало вето, накладене Угорщиною. Влада країни традиційно виступає проти масштабної фінансової підтримки України, що вже неодноразово ускладнювало ухвалення рішень у ЄС.
За даними джерел Politico, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може запропонувати альтернативні механізми надання допомоги Україні, обійшовши необхідність одностайного голосування.
Один із варіантів, який обговорюється серед дипломатів ЄС, передбачає, що 20% кредитних коштів, виділених країнам Євросоюзу на оборонні витрати, будуть спрямовуватися на допомогу Україні. Це дозволить фінансувати військову підтримку, навіть якщо деякі держави не погодяться на пряме виділення коштів.
Попри призупинення цього пакету допомоги, ЄС продовжує надавати Україні військову, фінансову та гуманітарну підтримку. Від початку 2025 року Євросоюз та ще 11 країн оголосили про нові транші допомоги, однак довгострокове фінансування залишається під загрозою через позицію Будапешта.
Очікувалося, що допомога включатиме не лише фінансову підтримку, а й постачання важливого озброєння, зокрема артилерійських снарядів і ракет. Пакет мали затвердити 24 лютого - у треті роковини вторгнення РФ.
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