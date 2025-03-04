Едуард Бураш організував передачу спецавтобусу для Нацгвардії

Фактично, партнерство організації Феман в особі амбасадора Закарпаття Едуарда Бураша, чеської організації Шлях Надії Життя в особі Мар'яна Бізуба та Франца-Володимира фон Габсбурга, який опікується гуманітарними проектами у Києві та Чернігові, було реалізовано чудовий задум із забезпечення одного з підрозділів Національної гвардії України у Києві спеціальним ГіґіБусом.

Це автобус, який повністю обладнаний під водно-гігієнічні та пральні процедури.

В автобусі є умивальники, душові кабіни, пральні машини та багато гігієнічних засобів.

"Наша дружба та спільний приклад транскордонного співробітництва для допомоги тим, хто її дуже потребує, переросла у реалізацію чудового проекту під назвою "HygiBus". Цей автобус переданий керівництву Національної гвардії України в Києві.

Ми створили та реалізували унікальний проект гуманітарної допомоги та приклад "сусідського", транскордонного співробітництва трьох країн, трьох друзів, трьох організацій" , - розповів Едуард Бураш.

Джерело: https://prozak.info/suspilstvo/ambasador-zakarpattya-eduard-burash-organizuvav-peredachu-speczavtobusu-dlya-naczgvardiyi