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Україна не може обговорювати територіальні втрати - Шмигаль
13:36 04.03.2025 |
Україна не може обговорювати територіальні втрати, заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.
"Ми не обговорюємо і не можемо обговорювати територіальні втрати України. Ми можемо вести розмови про мирний план, який включатиме якусь покроковість", - сказав Шмигаль на прес-конференції у вівторок.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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