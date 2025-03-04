Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Венс упевнений, що Зеленський «зрештою» піде на мирні переговори

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський "зрештою" погодиться обговорити мир із Росією. Він зазначив, що в п'ятницю український лідер під час зустрічі з Трампом продемонстрував "неповагу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24, CNN і трансляцію Fox News.

За словами Венса, Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом продемонстрував небажання брати участь у мирному процесі, якого прагне його американський колега.

"Він продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі, який президент Трамп назвав політикою американського народу і його президентства. Ось у чому основна проблема", - заявив віцепрезидент США в інтерв'ю Fox News.

Водночас, він додав, президенту України доведеться піти на угоду і це врешті-решт таки станеться.

"Я думаю, що Зеленський тоді ще не був готовий до цього. І, чесно кажучи, зараз він усе ще не готовий, але, думаю, зрештою він до цього прийде - йому доведеться", - сказав Венс.

На запитання ведучого, чи зможе український лідер повернутися в Білий дім, якщо він скаже, що готовий обговорити мирний план, Венс заявив, що якщо Зеленський "серйозно займеться справами", тоді США будуть готові знову поговорити.

"Я думаю, що якби він зателефонував і в нього була серйозна пропозиція про те, як він збирається брати участь у процесі. Дивіться, є деталі, які дійсно важливі, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми поговорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно зайнятися деталями", - резюмував віцепрезидент США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5911
  0,1598
 0,39
EUR
 1
 43,5417
  0,4283
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2581  0,00 0,00 41,8888  0,03 0,06
EUR 43,2788  0,18 0,42 44,0046  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,02 0,04 41,6050  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес