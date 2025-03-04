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АНАЛІТИКА

Рубіо і Ламмі обговорили саміт європейських лідерів щодо України, який відбувся у Лондоні

 

Державний секретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі обговорили саміт європейських лідерів щодо України, який відбувся у Лондоні, повідомляє Державний департамент.

"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні розмовляв із міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі, щоб обговорити саміт лідерів щодо України, скликаний Великобританією 2 березня", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, Рубіо подякував Ламмі за роль Сполученого Королівства у заохоченні Європи забезпечувати власну оборону та підтримувати мир в Україні.

Також він підтвердив, що Сполучені Штати готові вести переговори про припинення українсько-російського конфлікту та продовжуватимуть співпрацювати з Великою Британією для миру в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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