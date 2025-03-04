Bloomberg: Європа має гроші, щоб врятувати Україну. Потрібна воля

Підтримка України з боку Сполучених Штатів зменшується. Європа повинна визнати, що вона має важелі впливу на кінцевий результат війни. Про це йдеться у редакційній статті Bloomberg.

Попри виснаження запасів, європейські країни все ще мають зброю, яку вони можуть передати Україні: від артилерійських снарядів до високоточних ракет і систем ППО, - а також засоби для нарощування її оборонно-промислової бази.

Усього лише $20 мільярдів, розподілених по всьому Європейському Союзу, могли б допомогти Києву захиститися від російських атак і вистояти, щоб отримати кращі умови, йдеться у статті.

Європа (включно з Великою Британією та Швейцарією) також зберігає санкції, що можуть продовжувати тиснути на економіку Росії, навіть якщо обмеження США буде знято. Вона контролює близько $250 мільярдів заморожених активів російського центрального банку, котрі можуть бути зарезервовані для відновлення України.

Найкращий спосіб досягти ставлення до себе як до серйозного гравця - наслідувати приклад Великої Британії у збільшенні витрат на оборону, як на національному рівні, так і шляхом спільних запозичень. Їх має бути достатньо, щоб почати замінювати ключові засоби забезпечення США - необхідні для транспортування військ та обладнання, проведення дозаправлення в повітрі й виконання низки функцій розвідки та спостереження.

Це не буде дешево чи політично легко, вважає агентство. За підрахунками Bloomberg, якщо кожна з п'яти найбільших європейських країн збільшить витрати на оборону до 4% від валового внутрішнього продукту, то витрати становитимуть близько $270 мільярдів на рік протягом наступного десятиліття.

"Але ідея про те, що найбільший у світі економічний блок із сукупним річним ВВП у $20 трильйонів не може дозволити собі такі витрати, є абсурдом", - вважає Bloomberg.

Звільнення видатків на оборону від встановлених ЄС фіскальних вимог полегшило б збільшення бюджету. Якщо обумовлювати спільні запозичення реформами у практиці закупівель і скоординувати витрати, то можна досягти менш фрагментарного підходу до оборони Європи.