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АНАЛІТИКА

Британський генерал: якщо Україна втратить підтримку США, ситуація не буде безнадійна

 

Британський генерал, екскомандувач НАТО Річард Ширрефф вважає, що Європі більше не слід розраховувати на США як на союзника для врегулювання війни в Україні, але втрату підтримки США він не називає критичною.

Про це він сказав в інтерв'ю Times Radio, пише "Європейська правда".

Ширрефф заявив, що "ми жодним чином не можемо розраховувати на Америку як на союзника", коли мова йде про Україну. Але він наполіг на тому, що навіть без підтримки США ситуація в Україні не є безнадійною через виснаження військового потенціалу Росії.

Генерал відзначив, що Росія "дуже, дуже обмежена" у військовій техніці і вдається до використання "цивільних фургонів, баггі для гольфу і навіть віслюків" для ведення війни.

"А якщо взяти до уваги російську економіку... є багато тих, хто каже, що російська економіка схожа на дірявий корабель, який тримається на плаву лише завдяки відчайдушним заходам. Якщо ми зможемо дати Україні достатньо, щоб вона вижила і не здригнулася, то Росія зрештою здригнеться", - сказав він.

Генерал також переконаний, що вогонь припиниться лише тоді, коли "Росія буде змушена до цього вдатися".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, між тим, не вважає, що США за адміністрації Дональда Трампа припинять підтримку України.

За даними ЗМІ, Трамп у понеділок обговорить можливе призупинення чи повне скасування військової допомоги Україні, включно з озброєнням, оплаченим ще адміністрацією Байдена.
 

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