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Трамп: Угода з Україною не мертва, а Зеленському потрібно бути більш вдячним США
23:24 03.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп не вважає "мертвою" угоду про корисні копалини з Україною і гадає, що його колезі Володимиру Зеленському "потрібно бути більш вдячним" Америці для відновлення переговорів. Про це лідер Штатів розповів під час брифінгу у Білому домі.
Президент США відповів, що "не вважає так", й зазначив, що розповість про це під час свого виступу перед Конгресом у вівторок, 4 березня.
Він зазначив, що це "чудова угода" для США, оскільки вона "повертає" кошти, виділені Джо Байденом на підтримку Україні, й додав, що Штатам потрібні рідкісноземельні ресурси для виробництва чипів, напівпровідників тощо.
Також президента США запитали, що йому потрібно побачити від українського лідера Зеленського, щоби відновити переговори.
"Ну, я просто думаю, що йому потрібно бути більш вдячним, тому що ця країна [США] пройшла з ним крізь лихоліття і злигодні, ми дали їм набагато більше, ніж Європа", - відповів Трамп.
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