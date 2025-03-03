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Стармер вважає, що Трамп щиро прагне миру в Україні
23:00 03.03.2025 |
Глава уряду Британії Кір Стармер заявив, що ніхто не повинен сумніватися в щирості прагнення президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про ці він сказав під час виступу в Палаті громад у понеділок, його цитує BBC.
Говорячи про свій візит минулого тижня до Білого дому, Стармер сказав, що вітає позитивні дискусії, які він провів із президентом США щодо європейської безпеки, в тому числі щодо "чіткої підтримки" Трампа статті 5 договору про НАТО.
"Я вітаю розуміння з нашого діалогу, що наші дві країни будуть працювати разом над заходами безпеки для досягнення тривалого миру в Україні. Я також вітаю незмінну відданість президента цьому миру, в щирості якої ніхто в цьому залі не повинен сумніватися ні на секунду", - сказав Стармер.
Прем'єр Британії також заявив у парламенті, що перепалка між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася в п'ятницю, - це те, чого ніхто в цій палаті "не хоче бачити".
Володимир Зеленський заявив, що готовий ще раз зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом, якщо той запросить його.
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