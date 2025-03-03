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У Білому домі розповіли, яких кроків чекають від Зеленського після перепалки з Трампом
17:54 03.03.2025 |
Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що адміністрація США хоче почути від президента України Володимира Зеленського, що він шкодує про суперечку, яка сталась в Овальному кабінеті минулої п'ятниці.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Волц сказав в інтерв'ю Fox News.
Він сказав, що перепалка між Трампом і Зеленським показала, що український президент не готовий "говорити про мир".
"Але ось у чому проблема, час не на його боці, час не на боці просто вічного продовження цього конфлікту, терпіння американського народу не безмежне, їхні гаманці не безмежні, і наші запаси боєприпасів не безмежні", - зазначив Волц.
За його словами, Зеленський міг залишити Білий дім у п'ятницю, "маючи США і Україну пов'язаними економічно на цілі покоління вперед".
"Зеленський дійсно зробив своїй країні справжню ведмежу послугу, не досягнувши позитивного результату в п'ятницю, і ви знаєте, ми побачимо, як все розвиватиметься далі", - додав радник Трампа.
Волц також вказав, що у Білому домі хочуть почути від Зеленського, "що він шкодує про те, що сталося, що він готовий підписати цю угоду про мінерали і що він готовий брати участь у мирних переговорах".
"Я не думаю, що це занадто багато. Я думаю, що це те, що найкраще для американського народу, для українського народу, для Росії та для світу, щоб відновити стабільність", - резюмував Волц.
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п'ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
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