Колишня «слуга народу» Кормишкіна очолила наглядові ради двох підприємств свого чоловіка

Екснардепка Ірина Кормишкіна, яка склала мандат через підозри НАБУ у незаконному збагачені, очолила наглядові ради ТОВ "ПАЕК-Трейд" та ТОВ "ПАЕК-Агро". Обидві компанії входять до групи ПАЕК, яка належить її чоловіку Юрію Кормишкіну.

Про це повідомив сам власник агрохолдингу у Facebook.

"Я щиро вдячний Ірині, що вона погодилась приєднатись до сімейного бізнесу та взяти на себе супровід цих підприємств, контроль за здійсненням діяльності та виконанням стратегічних цілей по розвитку компаній", - зазначив Кормишкін.

За його словами, ПАЕК-Трейд у 2025 році займатиметься закупівлею та продажем агропродукції. Завданням Кормишкіної стане посилення міжнародного представництва компанії в Європі та сусідніх країнах.

Водночас ТОВ "ПАЕК-Агро", що займається вирощуванням зернових і технічних культур, планує збільшити обсяги вирощування зерна та удосконалити напрямок насінництва.

25 лютого Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки України від партії "Слуга народу" Ірини Кормишкіної (раніше мала прізвище Аллахвердієва). До того вона подала заяву про складення депутатських повноважень.

Як повідомлялося, НАБУ 16 жовтня минулого року повідомило "слузі народу" Ірині Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Кормишкіної у цій справі у вигляді особистої поруки голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давида Арахамії та голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

У січні 2025 року НАБУ повідомило Ірині Кормишкіній про ще одну підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації, а також її чоловікові - його підозрюють у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна.

За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них депутатка згодом придбала будинок на Одещині, в якому вона проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше ніж 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі. Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн, вказували у НАБУ.

Нагадаємо, восени 2022 року генпрокурор Андрій Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Пізніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що суд зобов'язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої.