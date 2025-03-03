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Завдяки закону про СЗЧ до війська повернулася понад 21 тисяча бійців - ДБР

16:55 03.03.2025 |

Політика

 

Станом на 1 березня, день завершення терміну звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, до лав Сил оборони повернулися понад 21 тисяча бійців, повідомило Державне бюро розслідувань.

"1 березня 2025 року завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська. У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграм у понеділок.

Зазначається, що найбільше повернулись бійців до Збройних сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Закон "Про військовий обов'язок і військову службу", ухвалений Верховною Радою наприкінці листопада 2024 року, надає можливість тим військовослужбовцям, які пішли в СЗЧ уперше, повернутися на службу, уникнувши кримінальної відповідальності. 9 січня 2025 року Верховна Рада продовжила дію цього закону до 1 березня 2025 року. Наразі пролонгування строку повернення військових, які самовільно залишили частину, не передбачається.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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