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АНАЛІТИКА

Десятки економістів закликали уряд Норвегії збільшити підтримку України

 

Майже пів сотні економістів у Норвегії пддтримали звернення до уряду країни із закликом посилити підтримку України на тлі останніх геополітичних подій.

Як повідомляє "Європейська правда", текст звернення опублікували вихідними у виданні Aftenposten.

Лист до норвезького уряду підписали ексочільник норвезького "нафтового" фонду багатства Кнут К'єр та ще 46 професорів Університету Осло, Університету Ставангера, Норвезької школи економіки та інших науково-дослідних центрів.

"Наші політичні позиції можуть різнитися, але нас об'єднує підтримка фундаментальних демократичних цінностей, за які український народ зараз веде відчайдушний бій. Норвегія повинна суттєво збільшити підтримку України з низки причин", - йдеться у листі.

Першим аргументом наводять те, що якщо Росію не зупинити зараз - вона буде екзистенційною загрозою для свободи і демократії не лише в Україні, а й ширше у Європі, у тому числі у Норвегії.

Другий аргумент - унікальна ситуація Норвегії, порівняно з рештою європейських держав.

"Наша країна в унікальному становищі з точки зору фінансових можливостей у Європі. Ринок газу під впливом війни у 2022-23 роках забезпечив державі, згідно з даними Міністерства фінансів, додатковий дохід у розмірі 1270 млрд крон, які сплатили переважно наші європейські сусіди. Ми вважаємо, що цими грошима потрібно ділитися з нашими братами й сестрами в Україні", - зауважили вони.

Підписанти визнають, що просять про нестандартне використання коштів з "нафтового" фонду, проте за своєю суттю воно не буде суперечити основній його меті - забезпечити краще життя наступним поколінням.

"Відтак ми закликаємо Стортинг та уряд суттєво збільшити підтримку України", - підсумовують у листі.

Також вихідними прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що уряд найближчим часом звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України.
Ключові теги: Норвегія
 

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