Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ДБР розпочало провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

13:45 03.03.2025 |

Політика

 

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об'єднана група правоохоронців, повідомила пресслужба ДБР.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці).

Раніше Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий підтвердив інформацію про загибель військовослужбовців на полігоні в тилу внаслідок ворожого удару і анонсував покарання усіх причетних до недотримання заходів безпеки.

За словами Драпатого, те, що сталося, є наслідком несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Він закликав генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ ЗСУ "позбутися формалізму, бюрократії та легковажності" і нести відповідальність за життя своїх побратимів в бою, і в тилу.

Раніше у відкритих джерелах з'явилася інформація, що 1 березня ворог завдав удару по полігону в Дніпропетровській області, що призвело до загибелі військовослужбовців 157 ОМБр, яких зібрали на шикування.

Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що трагедія сталася за 100-130 км від лінії бойового зіткнення, а корегування удару вів російський розвідувальний дрон. "Його не збили, бо досі не діє повноцінна система. ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Наслідки вже були - удар по Patriot. Відповідальності не було. Жодної... Ми платимо надто високу ціну за таку халатність", - написав він у Телеграм.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5911
  0,1598
 0,39
EUR
 1
 43,5417
  0,4283
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2571  0,05 0,12 41,9139  0,10 0,24
EUR 43,0971  0,04 0,09 43,8546  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,17 0,41 41,6000  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес