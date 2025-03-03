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АНАЛІТИКА

В Україні стартував проєкт «Лінія дронів»

13:41 03.03.2025 |

Політика

 

В Україні стартував проєкт "Лінія дронів", його мета - розвивати найкращі підрозділи безпілотних систем та масштабувати їх бойовий досвід у Збройних силах України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Проєкт передбачає створення мережі спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців. Долучитися можуть як військовослужбовці, так і цивільні спеціалісти", - йдеться в повідомленні.

"Лінія дронів" передбачає створення "killzone" на 10-15 км, що робить просування ворога неможливим без втрат надаючи піхоті повітряний супровід і прикриття", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Проєкт уже отримав додаткові 4,6 млрд грн фінансування від Міноборони, які будуть спрямовані безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

До ініціативи долучені провідні БПЛА-підрозділи ЗСУ: Рарог, К-2, Фенікс, Ахіллес та Птахи Мадяра.

До проєкту можуть долучитися як військові, так і цивільні - оператори БПЛА, інженери, ІТ-фахівці, медики, діловоди та інші спеціалісти, готові працювати з передовими технологіями та цифровими інструментами.

Кожен новобранець "Лінії дронів" проходитиме спеціалізовану програму бойового застосування військових підрозділів (БЗВП), яка включає тактичну підготовку, навчання роботі з безпілотними комплексами та освоєння методів перехоплення ворожих дронів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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