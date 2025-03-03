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АНАЛІТИКА

Фінляндія бере участь у розробці мирного плану щодо України і проведе з нею переговори – президент

 

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що на саміті в Лондоні були зроблені кроки вперед і повідомив, що Фінляндія і Норвегія беруть участь у підтримці підготовки мирного плану, розробкою якого займаються спільно Україна, Британія та Франція.

"На цьому етапі Україна, Британія та Франція візьмуть відповідальність за розробку мирного плану", - сказав Стубб у коментарі фінськоій телерадіокомпанії Yle.

Однак він не уточнив, як і хто з Фінляндії братиме участь у плануванні.

"У нас будуть переговори з Україною найближчими днями", - повідомив президент Фінляндії.

На зустрічі також порушувалося питання частки країн, що не входять до ЄС. "Ми з багатьох сторін підкреслювали, що переговори та підготовка повинні включати не лише ЄС, а й Великобританію, Норвегію та Туреччину, які також були присутні на цій зустрічі", - сказав Стубб.

За словами президента Фінляндії, на зустрічі Європа повернулася на правильний шлях.

Метою всіх її учасників було припинення війни, при цьому підтримка України має тривати у військовому, політичному та економічному планах. Проте на зустрічі не було взято нових зобов'язань щодо введення європейських військ в Україну. "Британія та Франція налаштовані на певну присутність військ в Україні. Але ті країни, які мають спільний кордон з Росією та відповідальність за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхні внески відрізняються", - повідомив Стубб.

Голова Фінської держави також згадав трифазову модель, яку раніше висунула Фінляндія, згідно з якою спочатку підтримують Україну та посилюють тиск на РФ.

Президент Фінляндії також сказав, що організатори вважають необхідним досягти прогресу у використанні заморожених активів Росії.

Він висловив переконання, що в угоді між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин необхідно досягти прогресу. За словами Стубба, на зустрічі було зрозуміло, що Європі потрібні Сполучені Штати та гарантії безпеки, які вони пропонують.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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