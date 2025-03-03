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Глава Євроради відреагував на заклики Орбана до беззастережного припинення вогню
12:47 03.03.2025 |
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що мир в Україні не може бути перемир'ям, який дозволить Росії відновити сили і повернутися знову.
Про це він сказав на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Кишиневі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Відповідаючи на питання про заклик до ЄС угорського прем'єра Віктора Орбана вступити в негайні прямі переговори з кремлівським правителем Владіміром Путіним для закінчення війни в Україні, Кошта заявив, що ЄС зацікавлений у справедливому мирі.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував Лондонський саміт, заявивши, що європейські лідери "вирішили... що вони хочуть продовжувати війну замість того, щоб обрати мир", назвавши таку точку зору "поганою, небезпечною і помилковою".
Він також припустив, разом з іншим проросійським лідером, прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, що він буде готовий накласти вето на висновки Європейської Ради пізніше цього тижня щодо планів щодо України.
Але Кошта не виглядав особливо стурбованим, коли його запитали про це до Молдови, і відкинув заклики до припинення вогню за будь-яку ціну.
"Європейський Союз - це проєкт миру, а проєкт миру означає, що безпека і оборона обов'язково є пріоритетом, тому що мир без оборони - це ілюзія", - заявив він.
Він підкреслив, що ніхто більше, ніж українці, не хоче миру, і, звичайно, ЄС підтримує їх у досягненні цього тривалого миру.
"Але мир - це не просто припинення вогню, яке дає Росії більше часу, щоб знову стати сильнішою. Ми хочемо справедливого і тривалого миру", - заявив Кошта.
Нагадаємо, глава Євроради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів ЄС 6 березня, що буде присвячений європейській обороні і Україні.
За даними ЗМІ, в проєкті рішення саміту йдеться про необхідність надійних гарантій безпеки для України у ході будь-яких потенційних переговорів про завершення війни.
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