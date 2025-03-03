У ЄС вивчають способи допомогти Україні замінити Starlink Маска

Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку на тлі повідомлень про можливе припинення мільярдером Ілоном Маском доступу України до мережі Starlink.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Космічні системи зв'язку є критично важливим інструментом для України, але залишається незрозумілим, чи продовжить Ілон Маск пропонувати Starlink в умовах війни.

Минулого року Україна заявила, що в країні працює близько 42 тисяч терміналів Starlink; близько половини з них фінансуються Польщею.

Речник Єврокомісії Томас Реньє заявив, що Київ вже "висловив зацікавленість" у тому, як він може використовувати Govsatcom - об'єднану мережу існуючих національних урядових супутникових систем ЄС - та IRIS², нове сузір'я, яке має запрацювати лише у 2030-х роках.

"Комісія продовжуватиме свої контакти з Україною в цьому напрямку", - сказав Реньє.

Минулого тижня французький депутат Європарламенту від групи Renew Крістоф Грудлер у листі до виконавчої влади ЄС закликав її терміново "оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС може запропонувати Україні" замість Starlink.

Грудлер сказав, що прискорення розгортання Govsatcom в цьому році за рахунок пропуску процесу сертифікації може стати тимчасовим рішенням, поки розробляється IRIS². Реньє сказав, що система запропонує Києву "попередні державні послуги", не уточнивши, що це буде на практиці, або як скоро вона може бути введена в експлуатацію.

Іншими варіантами є використання комерційних потужностей супутників Eutelsat, Hispasat або SES, які вже знаходяться на геостаціонарній орбіті, або сузір'я OneWeb.

Наприкінці лютого віцепремʼєр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський підтвердив, що Варшава і далі підтримуватиме в Україні супутниковий звʼязок Starlink.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що натяки від США на можливість відключення в Україні терміналів супутникової інтернет-системи Starlink не надходили, однак до цього потрібно готуватись.