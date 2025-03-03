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Глава МЗС Франції пояснив задум Макрона з «частковим перемир’ям»
12:12 03.03.2025 |
"Часткове перемир'я" у російсько-українській війні, ідею якого запропонував президент Франції Емманюель Макрон, могло би стати передумовою для переговорів про масштабнішу домовленість, а також дозволить побачити, чи готова Москва виконувати якісь домовленості.
Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це у телеефірі сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
Міністра запитали про розкриту Макроном ідею його і британського прем'єра про "часткове" перемир'я у російсько-українській війні - "у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури".
Барро пояснив, що така початкова домовленість може стати сходинкою до подальших переговорів.
"Це перемир'я у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури дозволить засвідчити добру волю Владіміра Путіна, коли він погодиться на таке перемир'я. Тоді можуть початися реальні перемовини про мир. Тому що ми хочемо миру - але надійного і тривалого", - сказав глава МЗС Франції.
Нагадаємо, після саміту у Лондоні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він та британський прем'єр Кір Стармер мають ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною - у небі, на морі та щодо атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Макрон назвав перевагою такого "часткового" перемир'я те, що його дотримання можливо буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність сухопутного фронту є велетенською.
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