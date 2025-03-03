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У Лондоні кажуть, що спільного бачення «часткового перемир'я», згаданого Макроном, поки немає
11:55 03.03.2025 |
В уряді Британії кажуть, що узгодженого бачення ідеї "часткового перемир'я", про яку президент Франції розповів як свою власну і британського прем'єра Кіра Стармера, поки немає.
Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву британського міністра збройних сил Люка Полларда в ранковому ефірі Times Radio наводять AFP i Le Figaro.
Люк Поллард сказав, що Париж і Лондон ще не мають узгодженого бачення щодо ідеї перемир'я "у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури" на один місяць, про яку розповів президент Франції Емманюель Макрон як пропозицію його власну і британського прем'єра Кіра Стармера.
"Домовленості про те, як може виглядати перемир'я, не було", - сказав міністр.
"На столі багато різних варіантів, які будуть поглиблено обговорюватися з американськими і європейськими партнерами, але ідею про "перемир'я на місяць" не погодили", - додав він.
Нагадаємо, після саміту у Лондоні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він та британський прем'єр Кір Стармер мають ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною - у небі, на морі та щодо атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Макрон назвав перевагою такого "часткового" перемир'я те, що його дотримання можливо буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність сухопутного фронту є велетенською.
Глава МЗС Франції прокоментував, що це могло би стати передумовою для наступного етапу переговорів, а також дозволить побачити, чи готова Москва виконувати якісь домовленості.
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