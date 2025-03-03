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Дрони атакували НПЗ в Уфі: зафіксовано пожежу
09:43 03.03.2025 |
У ніч на 3 березня росіяни поскаржилися на звуки вибухів в Уфі. Як з'ясувалося, невідомі дрони атакували місцевий НПЗ, унаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За словами місцевих жителів, щонайменше один вибух прогримів 01:38 ночі. Від гучного звуку спрацювала сигналізація в автомобілях. Незадовго до вибухів, росіяни чули звуки дронів, що летіли, а в мережі згодом стали поширювати кадри з пожежею в районі нафтопереробного заводу.
"Сталося загоряння на території підприємства в районі печі спалювання. Загрози для жителів найближчих районів немає. На місце направлено лабораторію для контролю стану повітря", - повідомили незабаром канал SHOT із посиланням на МНС Башкортостану.
Паралельно інші канали теж писали, що в Головному управлінні МНС підтвердили пожежу на НПЗ і повідомили, що пожежники займаються ліквідацією вогню.
Починаючи з 03:39 за київським часом, низка російських Telergam-каналів, посилаючись на МНС, почали писати, що пожежу локалізовано.
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