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Сполучені Штати будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру - Рубіо

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру, про це він сказав в інтерв'ю каналу ABC в неділю.

"Ніхто тут не стверджує, що Володимир Путін отримає Нобелівську премію миру ... Нам потрібно з'ясувати - чи є спосіб змусити їх припинити війну? І єдиний спосіб зробити це - залучити росіян до переговорів", - заявив Рубіо в програмі ThisWeek телеканалу ABC.

"Сполучені Штати будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру, а це, очевидно, те, що президент має на меті", - підкреслив Рубіо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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